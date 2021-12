"Malditas Segundas-Feiras": a demissão de Cabrita e o veto à eutanásia

O programa da SIC Notícias analisa os temas na ordem do dia: a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o veto presidencial à lei da eutanásia.

Os comentadores apresentam os momentos "Carpe Diem" com um tema ou uma sugestão. A exposição “Mulheres e Resistência” no Museu do Aljube, o documentário de Peter Jackson sobre os Beatles e uma versão concerto de Mozart no Teatro S. Carlos foram algumas das sugestões desta semana.

O espaço também contou com os "alvos da semana". Foram eles as terapias de conversão, a falta de igualdade de género nos cargos de poder e a petição a propósito dos Brasões da Praça do Império.