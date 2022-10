A semana arranca com o programa “Malditas Segundas-feiras”, no qual, os comentadores Maria João Marques, Manuel Moreira e Aline Hall de Beuvink debatem, entre outros assuntos, a crise política no Reino Unido, o roubo de alimentos nos supermercados e o mais recente ataque da Rússia a uma rede energética ucraniana.