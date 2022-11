A semana arranca com o programa "Malditas Segundas-feiras", no qual os comentadores Maria João Marques, Manuel Moreira e Aline Hall de Beuvink debateram as polémicas em torno do Mundial do Qatar, a controvérsia que opõe António Costa e Carlos Costa, o acordo alcançado na Cimeira do Clima e o relatório do Tribunal de Contas que aponta falhas às despesas da pandemia.