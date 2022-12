A semana arranca com o programa "Malditas Segundas-feiras", no qual os comentadores Maria João Marques, Manuel Moreira e Aline Hall de Beuvink debateram a entrevista de António Costa à revista Visão, o protesto de milhares de professores em Lisboa, o caso de Jéssica, a criança que foi usada como correio de droga, a falta de camas nos hospitais portugueses. Houve ainda tempo para fazer um balanço do Mundial 2022 no Qatar.