A semana arranca com o programa “Malditas Segundas-feiras”, no qual os comentadores Maria João Marques, Manuel Moreira e Aline Hall de Beuvink debateram as polémicas saídas do Governo em Portugal, a reparação da muralha de Valença e a invasão aos edifícios dos três poderes, em Brasília, que foi levada a cabo por manifestantes pro-Bolsonaro.