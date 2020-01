Dyego Sousa falou em exclusivo ao "Mercado Aberto"

O avançado internacional português Dyego Sousa vai jogar no Benfica até ao fim do ano civil de 2020, por empréstimo dos chineses do Shenzen, confirmou esta sexta-feira o campeão nacional de futebol.

Dyego Sousa, de 30 anos, alinhava no Shenzen desde julho de 2019, quando o clube chinês o contratou ao Sporting de Braga, por 5,4 milhões de euros.

Nascido em São Luís do Maranhão, no Brasil, o avançado, que vai envergar a camisola número 20 no Benfica, já representou por duas vezes a seleção portuguesa.

O avançado chegou a Portugal com apenas 18 anos, em 2007, para representar os juniores do Nacional, tendo, antes de chegar ao Sporting de Braga, em 2017/18, passado por Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo.