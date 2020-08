Benfica. Imagens exclusivas de Vertonghen no Hospital da Luz

O defesa central Jan Vertonghen está muito perto de ser oficializado como reforço do Benfica para a próxima época.

Imagens a que o Mercado Aberto, da SIC Notícias, teve acesso em exclusivo mostram o internacional belga no Hospital da Luz, onde o jogador realizou os habituais exames médicos antes de assinar contrato com o Benfica. Um contrato que será válido para as próximas três temporadas.

Vertonghen, de 33 anos, anunciou a 27 de julho a saída do Tottenham, depois de ter passado as últimas oito temporadas no emblema londrino, atualmente treinado pelo português José Mourinho.

Formado no Ajax, Vertonghen soma 118 internacionalizações e nove golos pela Bélgica.