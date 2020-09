Pedro Mendes vai representar o Almería por empréstimo do Sporting, tornando-se no 10.º reforço do clube da segunda liga espanhola de futebol para a temporada 2020/21.

Num exclusivo ao Mercado Aberto, na SIC Notícias, Pedro Mendes confessou que achava que tinha condições para ter lugar "neste Sporting" e que "devia ter tido mais oportunidades" na equipa.