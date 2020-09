SIC acompanhou a partida de Rúben Dias para Manchester

Rúben Dias já está a caminho de Manchester, para onde partiu na tarde desta segunda-feira. Na chegada ao Aeródromo de Tires, que o programa Mercado Aberto acompanhou, o jogador não quis prestar declarações aos jornalistas.

O Benfica informou no domingo que a transferência de Rúben Dias para o Manchester City envolve o pagamento de 68 milhões de euros, que poderão ser acrescidos de mais 3,6 milhões, elevando o total para 71,6 M€, "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City".

No Benfica, o único clube profissional que representou, Rúben Dias disputou 137 jogos e marcou 12 golos, tendo-se sagrado campeão nacional na época 2018/19 e conquistado a Supertaça portuguesa em 2019.