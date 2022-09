Icardi foi oferecido ao Sporting, Rúben Amorim recusou

Icardi tem sido mais noticia fora do relvado do que pelas prestações em campo. Jogou pouco a época passada e esta temporada não jogou ainda.

O avançado transalpino é dos jogadores mais bem pagos do plantel do PSG, mas não entra nos planos da nova estrutura de futebol do clube parisiense, que está a procurar todas as soluções possíveis para o futuro do jogador fora do clube.