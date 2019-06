Os estatutos do Ministério Público em debate no Negócios da Semana

No Negócios da Semana, da Sic Notícias, estiveram presentes os representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e da Associação Sindical dos Funcionários da Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Os convidados do programa mostraram-se revoltados com a tentativa do PS e PSD em alterar os estatutos do Ministério Público.