Recessão à vista em Portugal

No programa desta semana, os convidados foram Paulo Trigo Pereira, Economista e Professor do Instituto Superior de Economia e Gestão; Paulo Núncio, jurista ex-secretário de Estado Assuntos Fiscais e Nuno Gracias Fernandes, Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal e Professor do IESE Business School, uma escola internacional de gestão e negócios com sede em Espanha.