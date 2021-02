O Direito de Resposta da Família Amorim 

Fernanda Amorim, Paula Amorim, Marta Amorim e Luísa Amorim recorreram ao Direito de Resposta para esclarecer que as declarações de Paulo Morais no programa "Negócios da Semana", emitido a 3 de fevereiro na SIC Notícias, são "factos manifestamente ofensivos da sua honra, consideração, e bom nome, os quais, simultaneamente, ofendem gravemente a memória do seu, respetivamente, marido e pai, Américo Ferreira de Amorim, já falecido".

"Nas suas declarações, o convidado Paulo Morais lança sobre a família Amorim a suspeita de prática de um crime de especial gravidade (o crime de corrupção), consubstanciando na decisão de descontinuar as operações de refinação da Galp em Matosinhos a partir de 2021, para dela retirar proveito pessoal."

A família Amorim esclareceu que a decisão foi tomada pelos órgãos sociais da empresa e acrescentou que as declarações contêm "factos completamente falsos e absolutamente descontextualizados".