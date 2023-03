Negócios da Semana

Entrevista exclusiva a Nuno Santos Félix: medidas para a habitação e alterações aos impostos

José Gomes Ferreira entrevista o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix. As medidas para a habitação e as alterações aos impostos que incidem sobre as famílias e as empresas foram os temas em destaque.