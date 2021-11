Restrições, vacinação contra covid-19 e a polémica com a líder do PAN na estreia do "Nunca Mais é Sábado"

Sexta-feira abre a porta para o novo debate sobre a atualidade com sugestões de fim de semana na SIC Notícias. O programa "Nunca Mais é Sábado" conta com os comentadores Pedro Boucherie Mendes, Ricardo Dias Felner e Cristina Rodrigues.

O painel debroçou-se sobre a taxa de vacinação contra a covid-19 em Portugal, as restrições que serão decididas na reunião com o Infarmed e a polémica que envolve a líder do PAN, Inês Sousa Real.

O espaço de debate contou, ainda, com a oportunidade do painel escolher "Nunca Mais é Sábado e ainda bem" ou "Nunca Mais é Sábado e ainda mal".

O comentador Pedro Boucherie Mendes recomenda um disco de Bruce Springsteen, que tem um tema "Brilliant Disguise", destinada a Inês Sousa Real.

A escolha da deputada independente, Cristina Rodrigues, no "Nunca Mais é Sábado e ainda bem" foi para o episódio do programa de Trevor Noah em que se refere a desconexão profissional em Portugal.

O comentador Ricardo Dias Felner optou por "ainda mal" ao colocar em cima da mesa a polémica em torno da falta de comunicação entre o ministro da Defesa, o Presidente da República e o primeiro-ministro, no âmbito das suspeitas de tráfico nas missões militares portuguesas.

O "Fora da Carta" afasta-se do debate e aproxima-se às sugestões e recomendações para o fim de semana. O comentador Ricardo Dias Felner apresenta o restaurante coreano chamado "Han Table Barbeceue", em Lisboa.

Cristina Rodrigues recomenda a assinatura da petição sobre a criminalização da violência obstétrica em Portugal.

Pedro Boucherie sugere a leitura da obra de Niall Ferguson, "A Guerra do Mundo".