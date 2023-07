"O Meu Escritório" é a nova rubrica da SIC que procura profissões fora do escritório. Esta quarta-feira, Nuno Pereira foi ao encontro do Sargento-Chefe, António Barreiros, que possivelmente é o recuperador salvador mais velho do mundo. Pertence à Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa, que já salvou 5.000 pessoas.