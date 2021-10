O comentador da SIC Notícias, Francisco Louçã, deixa recomendações de cinema e teatro para esta semana.

Como sugestões de cultura para esta semana, Francisco Louçã recomenda o visionamento de dois documentários portugueses: "Alcindo", de Miguel Dores, e "Nada Pode Ficar", de Maria João Guardão, ambos em exibição no IndieLisboa.

Do grande ecrã para o palco, o comentador sugere a peça de teatro "Juventude Inquieta", de Joana Craveiro, em exibição no Teatro do Vestido.