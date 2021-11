"Data razoável" e "argumento sólido" de Marcelo na antecâmara do crescimento do Chega e da IL

O comentador considera a data das eleições legislativas "razoável", os argumentos do Presidente da República "sólidos" e prevê um crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega, ao mesmo tempo que defende que "não há um problema de governação mas, sim, um problema político".

Francisco Louçã começa por referir que, para si, "a data é razoável" para a marcação de eleições legislativas, e acrescenta que o argumento apresentado por Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente à organização dos debates fora do período de Natal e ano novo, "também é sólido".

Acrescenta que a mesma data não parece ter sido determinada por questões partidárias, sendo do agrado de quase todos os partidos.

Contudo, Francisco Louçã avisa que, "se as eleições não criarem um quadro novo" no panorama político português, ao contrário do que aconteceu após a queda dos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes ou de José Sócrates, existirá uma mera alteração dos membros do Governo.

De acordo com as sondagens recentemente publicadas, Louçã partilha que, "se as eleições fossem agora, o sistema de representação mudaria pouco, apenas com crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal", mesmo que várias sondagens já tenham dado melhores resultados a estes dois partidos, e mantendo-se o Bloco de Esquerda como terceira força política, obrigando o PS, minoritário, a voltar a procurar diálogos.

Sobre o encontro do Chefe de Estado com Paulo Rangel, o comentador considera que é normal para contactar dirigentes políticos, contudo, poderá ter sido exagerado este encontro com o candidato a líder do PSD.

Refere, também, que "não há problema de governação mas, sim, um problema político", acrescentando que "não há um impedimento para o Governo gerir os fundos europeus".

Louçã apresenta dois gráficos: um relativo às horas extraordinárias no SNS, que têm aumentado ao longo dos anos, tal como a pressão sobre os profissionais; e a resposta orçamental à crise pelo Estado, no quadro europeu e com os Estados Unidos da América, em que Portugal "é dos piores, senão o pior".