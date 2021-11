Planeta Terra: o (cada vez mais) "hot topic" e as medidas "insuficientes" para o salvar

O comentador alerta para a insuficiência das medidas decididas na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e para os efeitos das alterações climáticas no planeta.

Francisco Louçã considera que, até agora, as grandes medidas anunciadas, relacionadas com a floresta e o carvão, "são insuficientes e até, talvez, uma armadilha", com os Estados Unidos da América a não assinarem os acordos e com datas diferentes para alguns Estados no que toca às metas ambientais.

Refere, também, que os compromissos que estão em cima da mesa, apesar de tudo, "ainda aumentam a temperatura média do planeta, comparativamente ao período pré-industrial, em 2,7º Celsius, e já vamos em 1,1º Celsius, quando a meta é 1,5º Celsius".

"Contudo, com 1,1º Celsius, já existem bastantes catástrofes climáticas", aponta.

Francisco Louçã relembra que o primeiro-ministro da China, que não compareceu na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, apontou 2060 como o ano em que o seu país atingiria a neutralidade carbónica, contudo, alerta que, para tal, serão necessários uma organização e um investimento de elevadíssimo nível.

Por fim, termina apontando que a luta pelo clima é, principalmente, representada pela comunidade científica e pela faixa etária mais jovem.