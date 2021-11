Evolução da pandemia, audição do ministro da Defesa e crise política nos Açores

A reunião do Infarmed sobre a evolução da pandemia e as medidas a tomar, a audição de João Gomes Cravinho na Assembleia da República e a crise política nos Açores, originada pela tomada de posição do Chega, são os temas discutidos esta sexta-feira, em "O Tabu".

O primeiro tema abordado pelo comentador da SIC Notícias foi a reunião no Infarmed, que contou com especialistas nas áreas da saúde e com políticos, esta sexta-feira, para avaliar a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, face ao crescimento das infeções.

Também a audição do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi discutida, tendo sido ouvido no Parlamento sobre as suspeitas de tráfico de diamantes envolvendo militares, relacionada com a chamada "Operação Miríade".

A crise política nos Açores, com um possível possível romper de relações entre o Chega e o PSD insulares, foi o terceiro tópico apresentado em "O Tabu".

Também a questão do salário mínimo e os resultados da COP 26 fizeram parte da agenda desta sexta-feira.