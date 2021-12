Covid-19, vacinação de crianças, listas do PSD e emprego em Portugal

A covid-19, a vacinação de crianças, as listas no PSD e a ida a eleições sem coligação com o CDS e os números do emprego em Portugal em 2020 e 2021 são os temas discutidos esta sexta-feira, em "O Tabu".

O comentador da SIC Notícias Francisco Louçã refere que a variante Ómicron, segundo os estudos disponíveis, não parece ser tão grave como as restantes variantes. No entanto, lembra que o número de casos de covid-18 estão a aumentar.

"Os níveis de novos casos por dia estão muito próximos de fevereiro do ano passado", diz.

Considera que a decisão de vacinar crianças contra a covid-19 dá "tranquilidade, mas talvez não coloca um ponto final" no assunto.

Sobre o PSD, diz que a proximidade com o Partido Socialista interessa a Rui Rio.

"A novidade do bloco central é que isto não foi tema em Portugal nos últimos seis anos. Quando havia a geringonça, até 2019, era totalmente impossível, depois quando o PS impediu a continuidade da geringonça também não era a proposta que aparecia. Agora, na campanha eleitoral a resposta é completamente o oposto: 'depois do dia das eleições eu quero ter proximidade com o PSD'. Esta novidade na reconfiguração na política portuguesa nunca foi discutida", afirma Francisco Louçã.

No "Tabu", na SIC Notícias, apresenta ainda gráficos sobre o trabalho e salários em Portugal em 2020 e 2021.