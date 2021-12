Louçã diz que Rui Rio tem interesse na proximidade com o PS

No habitual espaço de opinião na SIC Notícias, Francisco Louçã diz que a proximidade com o Partido Socialista é do interesse de Rui Rio.

"A novidade do bloco central é que isto não foi tema em Portugal nos últimos seis anos. Quando havia a geringonça, até 2019, era totalmente impossível, depois quando o PS impediu a continuidade da geringonça também não era a proposta que aparecia. Agora, na campanha eleitoral a resposta é completamente o oposto: 'depois do dia das eleições eu quero ter proximidade com o PSD", afirma o comentador da SIC.

Para ouvir o podcast do Tabu, clique aqui.