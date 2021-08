Olhá Festa em Albergaria-a-Velha

O Olhá Festa regressa pelo 6.º ano consecutivo. Os jornalistas da SIC Joana Latino e Nuno Pereira prometem mostrar os costumes e tradições do nosso país, sempre com uma pitada de humor e de música.

Com umas tradicionais pataniscas de bacalhau com arroz primavera e um delicioso pastel de Albergaria, Joana Latino e Nuno Pereira mostram-nos o que melhor que há no concelho.