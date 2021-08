Olhá Festa em Nisa

A equipa do Olhá Festa está em Nisa. Depois de aprenderem a confecionar da cachoeira, Joana Latino e Nuno Pereira mostram-lhe as peças de olaria ornamentadas com pedras brancas de quartzo e dão-lhe a conhecer o rancho típico das Cantarinhas de Nisa. Saiba o que de melhor o concelho tem para oferecer.