O Olhá Festa de verão não resistiu às tradições da quadra e transformou-se em Olhó Natal. Nos próximos cinco dias vamos conhecer como é que o país vive esta época de festas, à mesa e não só.

No dia 25 temos uma surpresa, com uma visita à casa do próprio Pai Natal, na Lapónia.

Para já, começamos por ver as diferenças entre os Açores e a Madeira.