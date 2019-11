Semana de trabalho de 4 dias?

Para testar a produtividade dos trabalhadores, no Japão, a Microsoft recorreu, durante um mês, a métodos diferentes de funcionamento, que implicaram receber o mesmo salário e trabalhar menos horas. O resultado foi um aumento na produção de 40%. O assunto esteve em discussão na SIC Notícias com Pedro Braz Teixeira, economista e diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, e Gabriel Leite Mota, doutorado em Economia da Felicidade.