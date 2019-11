Direitos dos partidos com deputado único intervirem nos debates parlamentares

Faz sentido impedir o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre de falarem já amanhã, no primeiro debate quinzenal, com o primeiro-ministro? Como vê a proposta de PS, BE, PCP e PEV, para que só haja uma solução para os pequenos partidos, depois de uma futura revisão abrangente do regimento do Parlamento? E o presidente da AR, Ferro Rodrigues, tem ou não razão quando classifica de erro político, a proposta dos partidos da esquerda?

O assunto estive em discussão, na SIC Notícias, com Ângela Silva, jornalista do Expresso, e António Carneiro Jacinto, comentador da SIC.