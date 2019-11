Obrigar jovens médicos a ficarem no SNS?

Os médicos que terminam a especialidade, podem passar a ter de ficar alguns anos no Serviço Nacional de Saúde. A ideia do governo foi agora reafirmada pela ministra Marta Temido e foi, de imediato, contestada por todas as organizações do sector. Faz sentido fixar os recém especialistas, uma vez que foi o próprio estado quem investiu na formação e lhes permitiu especializar-se? Ou será que a medida põe em causa, a liberdade de escolha dos médicos, numa área que permite e que precisa dos privados? O debate em estúdio com Carolina Caminata, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e Vera Lúcia Arreigoso, Jornalista do Expresso.