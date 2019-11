Como avalia os recursos e o atendimento nos hospitais e centros de saúde?

No relatório do terceiro trimestre deste ano, a Entidade Reguladora da Saúde denuncia várias falhas na assistência a doentes em todo o país. Ontem no parlamento, a saúde foi um dos temas quentes do debate quinzenal. As dificuldades no Serviço Nacional de Saúde estiveram em análise no Opinião Pública com o médico Carlos Cortes, Presidente Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos e Tiago Correia, professor de Saúde Internacional da Universidade Nova de Lisboa.