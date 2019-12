Baixar a idade da reforma para os 65 anos?

Em 2021, a entrada na reforma vai aumentar para os 66 anos e 6 meses. Mas o BE e o PCP querem descer a idade para os 65 anos. Concorda com esta ideia? Ou considera necessário que se continue a trabalhar mais anos de forma a garantir a sustentabilidade do sistema da segurança social? O tema foi analisado por José Gomes Ferreira, comentador e diretor-adjunto de informação da SIC.