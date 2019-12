Sabe o que fazer quando está numa situação de emergência médica?

O INEM abriu um inquérito à morte do psicanalista Carlos Amaral Dias. Em causa estão eventuais falhas no socorro ao professor universitário, que morreu na ambulância a caminho do hospital, duas horas depois de ter sido acionada a emergência médica. Para falar da forma como está organizado o sistema de prestação de cuidados, esteve em estúdio Fátima Rato, responsável pelo departamento de emergência médica do INEM.