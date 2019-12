Formar médicos no ensino privado?

O novo curso de medicina da Universidade Católica foi chumbado pela Agência de Avaliação do Ensino Superior. Mas será que este curso poderia ser a solução para o problema da carência de médicos e de alguns especialistas no SNS? O país está a formar médicos suficientes ou o número tem de aumentar? O debate com Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso, Miguel Guimarães, Bastonário Ordem dos Médicos e António Medina de Almeida, futuro Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa.