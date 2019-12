O impacto do Orçamento do Estado em debate no Opinião Pública

O Governo quer agravar o IRS para aumentos salariais acima de 0,3%, vai subir vários impostos indiretos no consumo, e taxar mais o património (IMT e IUC). Funcionários públicos e pensionistas estão descontentes. Já o ministro das Finanças salienta que "a dimensão privada da economia tem acelerado" e que este é "o 4º orçamento consecutivo de convergência com a zona euro." Pedro Sousa Carvalho, diretor executivo do jornal económico digital ECO, analisou em estúdio as palavras de Mário Centeno e as medidas do documento.