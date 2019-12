Concorda com o aumento salarial de 0,3% na Função Pública para 2020?

Em resposta à proposta do Governo no Orçamento do Estado, a Frente Comum marcou hoje uma manifestação nacional em Lisboa para 31 de janeiro. Os sindicatos reivindicam uma subida de salários de 90 euros para todos os trabalhadores da Administração Pública. O tema esteve em discussão no Opinião Pública de hoje com Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, e o advogado Paulo Veiga e Moura, especialista em Direito Administrativo e Direito Público.