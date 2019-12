Sente que está a recuperar poder de compra?

Cada família portuguesa prevê gastar em média 387 euros este Natal, mais nove euros do que em 2018, mas menos de metade do valor pré-crise e abaixo da média europeia de 461 euros, revela o Estudo de Natal 2019 da consultora Deloitte. Os perto de 400 euros que cada família portuguesa prevê gastar inclui gastos estimados em presentes, refeições, eventos sociais e viagens. No Opinião Pública, Bárbara Barroso, especialista em Finanças Pessoais e Gabriel Leite Mota, Economista, Doutorado em Economia da Felicidade discutem os hábitos de consumo dos portugueses na época festiva.