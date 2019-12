Como vê o facto de António Costa ter centrado a mensagem de Natal no setor da saúde?

António Costa centrou toda a mensagem de natal em torno do sector da saúde. O primeiro-ministro reconheceu a existência de problemas e prometeu combater a falta de médicos de família e as listas de espera. Cristina Figueiredo, Editora de Política da SIC e Paula do Espírito Santo, Professora de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa analisam a mensagem do primeiro-ministro e as reações dos partidos.