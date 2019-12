O custo de vida dos portugueses vai melhorar em 2020?

As alterações dos preços em várias áreas - como rendas de casa, comissões bancárias, eletricidade, transportes e telecomunicações - vão marcar as condições de vida dos portugueses em 2020. Com a ajuda do economista João Duque, no Opinião Pública de hoje, refletimos sobre o impacto destas mudanças não esquecendo outros fatores como os salários e os impostos.