Como avalia os desafios lançados ao Governo e à oposição?

Marcelo Rebelo de Sousa destacou a saúde e a inclusão social como as principais prioridades para 2020. O chefe de Estado pediu um governo forte e dialogante e uma oposição capaz de apresentar alternativas para que este seja um ano melhor do que 2019. No Opinião Pública desta quinta-feira ouvimos a opinião dos espectadores e a análise de António Carneiro Jacinto, comentador da SIC.