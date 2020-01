Como reduzir emissões poluentes dos automóveis?

Um estudo diz que os carros a gasóleo chegam a poluir mil vezes acima do normal, durante a regeneração dos filtros de partículas.

Os ambientalistas fazem este alerta, mas os vendedores de automóveis dizem que o estudo não tem qualquer rigor científico. A discussão no Opinião Pública com Francisco Ferreira e Rui Cardoso, jornalista, conhecedor do setor automóvel, jurado do carro do ano e participante em provas de todo-o-terreno.