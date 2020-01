Medidas para conter propagação do novo coronavírus

Um alemão e um japonês foram infectados pelo coronavírus sem terem estado na China. Terão sido contaminados por doentes que estiveram em Wuhan. O médico infeciologista António Silva Graça esclareceu, no Opinião Pública, o que distingue este vírus de outros e que procedimento se deve adotar em caso de suspeita de infeção. Olhámos também para a forma como as autoridades de saúde portuguesas se estão a preparar para lidar com eventuais casos.