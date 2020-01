Concorda com os aumentos salariais reivindicados pela CGTP e UGT?

O impacto mais visível do protesto atinge as áreas da saúde e da educação. Os sindicatos contestam o aumento salarial de 0,3% em linha com a inflação, proposto pelo Governo. A ministra da Administração Pública anunciou entretanto que irá haver reforços remuneratórios, e já marcou negociações com os sindicalistas para 10 de fevereiro. O tema esteve em debate no Opinião Pública com Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum Sindicatos da Administração Pública, e Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.