Como tornar a fatura da luz menos pesada?

O PSD quer baixar o IVA da eletricidade para os 6 por cento para todos os portugueses. Uma das contrapartidas para compensar a perda de receita - a redução dos gastos dos ministérios em quase 22 milhões de euros - foi chumbada ontem com os votos contra do PS e a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e PAN. A redução do IVA da energia é votada esta quarta-feira no Parlamento.