Concorda com o chumbo da redução do IVA da luz?

A descida do IVA da eletricidade de 23% para 13% ou 6% acabou por dominar o encerramento da discussão e votação do Orçamento do Estado.

O tema foi analisado por José Gomes Ferreira. O comentador da SIC debruçou-se ainda sobre a "grande baixa de impostos", mas só para 2021, prometida pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais - que irá incidir sobretudo no IRS, com o objetivo de beneficiar sobretudo a classe média.