Como combater a violência no futebol?

O Governo e a Liga de Clubes decidiram reforçar o controlo no acesso aos recintos deportivos, em jogos de risco elevado, a partir da próxima época. A nova lei contra a violência no desporto entrou em vigor em setembro mas têm-se sucedido episódios de mau comportamento dos adeptos, com arremesso de tochas e cadeiras para o campo.

Na véspera do FC Porto - Benfica, o comentador da SIC, Pedro Fatela, e Ana Bispo Ramires, psicóloga do desporto, debateram o assunto no Opinião Pública.