Governo e autarquias deveriam intervir para tornar os preços da habitação compatíveis com os rendimentos dos portugueses?

O aluguer de uma uma habitação em Lisboa exige uma taxa média de esforço de 58 por cento...quase o dobro do valor de referência praticado em Barcelona e Berlim. Já quanto à compra de imóveis, no final de 2019, os preços de venda das casas estavam 46% acima dos níveis registados há 10 anos. Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários, e Romão Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses debateram o tema no Opinião Pública.