O que é preciso fazer para combater a violência no namoro?

Em 2019, a PSP registou 1200 denúncias de violência entre ex-namorados e novecentas entre namorados. Já um estudo da UMAR diz que 67% dos inquiridos - em média com 15 de idade - considera normal pelo menos um dos comportamentos violentos.



Para desconstruir a ideia de que a violência é um comportamento normal, o governo lançou a campanha de alerta "#NamorarNãoÉ[email protected]".



Em estúdio estiveram Rute Agulhas, psicóloga e autora do livro "Amar Rima com Respeitar", e Raquel Simão, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras da APAV analisaram as causas do problema e as formas de o resolver.