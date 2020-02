Numa entrevista a uma rádio francesa, Marega disse que os insultos racistas começaram no aquecimento e foram crescendo, até se transformarem num coro insuportável. O jogador do FC Porto, que já alinhou no Vitória de Guimarães, afirma compreender a atitude dos colegas de equipa, que, chocados com a decisão de abandonar o relvado, tentaram demovê-lo.

Para debater o tema, estiveram em estúdio, o advogado José Fernandes Semedo, e o comentador da SIC, António Ribeiro Cristóvão.