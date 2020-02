O que está a falhar nas urgências hospitalares do SNS em debate no Opinião Pública

O que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde, que tem impedido a prestação de cuidados clínicos em tempo útil? É falta de investimento e dinheiro? Falta de pessoal? Falta de organização?

Em estúdio, Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, e Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, deram o seu ponto de vista do que se passa no sistema, e comentaram as situações relatadas pelos espectadores.