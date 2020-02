Concorda com a despenalização da eutanásia?

5 projetos de lei - do PS, BE, PEV, PAN e Iniciativa Liberal são hoje debatidos e votados no Parlamento.

No Opinião Pública, ouvimos os argumentos a favor e contra a eutanásia dos espectadores. Para debater o tema, estiveram em estúdio Isabel Moreira, deputada do PS, e José Maria Brito, padre jesuíta.