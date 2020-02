Concorda com as medidas de reforço da prevenção em Portugal?

No Opinião Pública, olhamos para o surto de Covid-19, em Itália e no mundo. Ouvimos as dúvidas dos espectadores sobre o novo vírus e sobre o que deve ser feito em caso de suspeita de infeção e os relatos e preocupações de quem tem feito viagens.

Em estúdio, estiveram José Aranda da Silva, antigo presidente do Infarmed e presidente da Fundação para a Saúde, e a jornalista do Expresso Vera Lúcia Arreigoso.